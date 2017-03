Riigi Ilmateenistus ütleb, et esmaspäeval ja teisipäeval on ilm sajuta ja läänekaare tuul nõrk. Teisipäeva õhtul tuul tugevneb rannikualadel puhanguti. Õhutemperatuur ei lange öösiti alla -7 ja tõuseb päeval kuni +6 kraadini.



Kolmapäeva öösel liigub Läänemere põhjaosa kohalt Eestisse madalrõhuala lõunaserv, mis päeval eemaldub itta. Öösel alates Põhja-Eestist läheb sajule ja sadu levib üle maa. Sajab lörtsi ja vihma, pealelõunal sajuhood lakkavad. Õhutemperatuur on öösel -1..+3, päeval 4..9°C.



Neljapäeval on sajuta ilm ning puhub mõõdukas loode ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel -1..+3, päeval 4..9°C.



Reede öösel kõrgrõhuala eemaldub ja päeval läheneb Läänemerelt uus madalrõhulohk, mitmel pool sajab vähest vihma. Puhub mõõdukas, rannikul tugev edelatuul. Õhutemperatuur on öösel -1..+3, päeval +3..+7°C.