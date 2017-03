Õhtuleht: Täna jagatakse esmakordselt Eesti filmi- ja teleauhindu. Miks on kohalike filmi ja tele tipptegijate tunnustamine vajalik?

Ilmar Raag, režissöör, stsenarist ja filmikriitik: Taolised auhinnad on head, sest see sätib horisonti ja loob standardeid, mille abil me ühtemoodi mõistaksime seda, mida heaks filmiks peetakse. Muidugi tuleb sel puhul arvestada, et need auhinnad ei ole absoluutse tähendusega. See peegeldab alati vaid ühte maitset ja kindlasti jääb alles veel rahvalik maitse ja ilmselt ka hinnangute teises otsas äärmuslike kriitikute maitse.

Neid auhindasid ei oleks tekkinud, kui ka möödunud aasta ei oleks olnud hea filmiaasta. Ka seda tuleb rõhutada. Eesti film on jõudnud tasemele, kus igale maitsele on midagi pakkuda. See on tähtis, et sest pikka aega elas Eesti film ju avaliku arvamuse getos, kus siunati neid ülikunstiliste filmide tegijaid ja tõmmati vesi peale kogu valdkonnale. Isegi kui neist auhindade jagamistes jääb alles mõttetut glämmi ja spordivõistluse maitset, on see ikkagi veel üks samm välja sellest getost.

Soovin kõigile head peotuju ja kõigile, kes auhindu ei saa, vähem pettumust. Ega igas pulmas ei peagi peigmeest või pruuti mängima.