Neljapäeval otsustas Tallinna volikogu Keskerakonna häältega kiita heaks "Pealinna positiivse programmi" koostamise aastateks 2018–2020. Opositsioon peab seda aga hoopis linnaeelarve rahadega korraldatud kohalike valimiste kampaaniaks.

"Eks see programm ole paljuski tekkinud ka sellest, et kevad saabumas ja kevade järgi ka sügis ning inimesed mõtlevad strateegiliselt," ei varja keskerakondlane ja Tallinna volikogu liige Andres Kollist kampaaniaplaani. "Valimiste rütm niisuguse kampaania tegemisel lisab kindlasti õhinat."

Opositsioon aga kampaania peale nii rõõmsalt ei vaata. "Keskerakond on ju tuntud selle poolest, et oma ja maksumaksja rahakott ühendatakse – vastavalt maksumaksja võimetele ja oma soovidele. See eeskätt on küsimus Jüri Ratase juhitavale Keskerakonnale, kas senine mudel – maksumaksja raha eest tehakse valimiseelset kampaaniat, telgituure – jätkub või see lõppeb?" sõnas reformierakondlane Kristen Michal.

