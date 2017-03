Minu tee ristus Peetriga 2001. aasta presidendivalimiste ajal, kui me oma noorteseltskonnaga tegime talle ettepaneku kandideerida Eesti presidendiks. Ta oli meie rektor, vahetu ja lähedal kõigile akadeemilistele noortele. Ta oli suurepärane kuulaja, kes ei vaadanud noortele akadeemiku kõrgustest alla, vaid suutis meid innustada ja suunata, jättes mulje, et kõik need suured ja maailmaparanduslikud ideed, mis ta meisse vaikselt süstis, ongi meie välja mõeldud. Vahel tundub, et me viimegi neid senimaani ellu.

Mind on saatnud üks omavaheline jutuajamine kuskil Eestimaa tolmusel kruusateel järjekordsele kohtumisele sõites. Arutlesime Peetriga selle üle, kuidas on eesti keel, kultuur ja rahvas nii ebasoodsates geopoliitilistes tingimustes siiski tuhandeid aastaid säilinud. Et me teeme teadust eesti keeles, salakeeles, mida oskab vaid miljon inimest kogu maailmas. Et meie rahvusriigi olemasolu on erand, fenomen, mis pigem kinnitab reeglit, mitte ei ole reegel. Mäletan selgelt, kuidas Peeter nentis, et ühtegi teaduslikku põhjendust eesti rahva, keele ja kultuuri säilimisel ei ole ta suutnud leida ja et seda ei olegi vaja väga pingsalt otsida. Sest me oleme ja me jääme.