Tartus elav naine luges Õhtulehest, et Elisa kinkis Ivo Linnale võimsa Samsungi nutitelefoni. "Mõtlesin, et miks Sirje Kuum siis kehvem nimi on ja küsisin ka oma operaatorilt nutitelefoni," muigab ta.

Sirje kasutab siiani klahvidega telefoni, millega saab sisuliselt ainult helistada. Nooruslik ja särtsakas naine on juba pikemat aega mõelnud sellele, et peaks endale nutitelefoni ostma, et saaks sellega Facebooki pilte teha ja abikaasa kõrval autos istudes netis surfata.

"Lugesin siis lehest, et Elisa kinkis maestrole nutitelefoni. Mõtlesin, et olen ju 20 aastat olnud Tele2 klient, veel ajast, kui see Q nime kandis, et küsiks õige endale ka. Telefon maksis toona ligi 2500 krooni, mis oli siis väga suur raha. Mobla kast enam ei olnud, aga paras kobakas küll.

Alles oli mööda saama hakanud aeg, kui mobiili sai soetada vaid ärimees või suurfarmer," meenutab Sirje. Nõnda võttiski ta kätte ja küsis oma operaatorfirmalt, järsku saab tema ka endale tasuta nutitelefoni.