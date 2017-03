Nohust kõrvapõletikuni – haigena lasteaeda viidud lapsed nakatavad terveid mängukaaslasi ()

Pahane ema: Kas töö on tähtsam kui lapse tervis? Pange ennast haige olukorda!

Viite lapse hommikul lasteaeda ja saate poole päeva pealt kõne, et laps on haige. Hoiate teda paar nädalat kodus, ravite korralikult, kuid siis kordub sama. Nii päevast päeva, nädalast nädalasse ja kuust kuusse. Küsite endalt, miks see nii on?

NAKKUSOHT: Tatise ninaga lapsi kohtab lasteaias ühtepuhku, sest paljude isade-emade meelest pole nohu mingi haigus ja sellepärast pole küll vaja last koju jätta. Foto on illustratiivne. (Tiina Kõrtsini)

Nii juhtus Harjumaal elava kahe aasta ja kaheksa kuu vanuse poja ema Katiga, kelle laps on saanud mullu novembrist alates kõige pikemalt lasteaias käia viis nädalat. Ülejäänud aeg on olnud katkendlik: paar päeva lasteaias, nädal kodus, nädal aias, kolm päeva kodus.

Kimbutajaks pidev nohu. "Ma ravin last väga korralikult. Kui viiksin nohuse lapse lasteaeda, oleks iga kord, kui on nohu, lõpuks mure ka köhaga, mida seni on juhtunud vaid korra.