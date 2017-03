Eesti jalgpallimeistrivõistluste teine voor algas Hiiul toimunud põnevuslahinguga, kus kohalik Nõmme Kalju ja FC Flora 1:1 viigi tegid. Külalised asusid küll Rauno Alliku värvast juhtima, kuid teisel poolajal õnnestus Kaljul penaltist viigistada.

"Olen väga rahul, et noor meeskond võitles kõvasti ja pidas füüsiliselt hästi vastu," tunnistas Flora peatreener Arno Pijpers. "Samal ajal ei mänginud me piisavalt hästi, et matš lõplikult oma kasuks pöörata. Mind valdavad vastakad tunded: ühe nurga alt võitsime raskest mängust punkti, kuid samas kaotasime kaks punkti.”

Märten Kuuse kahe kollase kaardi ja eemaldamise puhul tunnistas Pijpers, et ei saa kohtunikega päriselt nõustuda. "Esimene kollane kaart oli väga kergelt antud. Ma ei taha rääkida muudest olukordadest ega penaltist, kuigi mängijad ütlesid kõik, et penaltit ei olnud," arutles Pijpers. "Samas olin väga üllatunud, et Märtenile anti esimene kollane kaart."