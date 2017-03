Lihtsa eesti mehega poes vol. 4. Kus on parem valik – kaltsukas, supermarketis või peenes kaubamajas? ()

Kas peenest, laia valikuga kaubamajast on võimalik väljuda sületäie riietega või ei maksa alahinnata ka kaltsukate riidevirnasid? Käisime lihtsa, veidi pretensioonika ja endiselt moevõhikust mehega asja uurimas.

"Püksid on katki!" teatab uudiste­toimetuse juhataja Jaan. See ja asjaolu, et ta on juba mõnda aega toimetuses ringi liikunud vanade, ilmselt mitte kunagi lõplikult alla andvate helesiniste teksadega, mida vihkavad ilmselt kõik toimetuse naised veel rohkem kui Jaani oma naine, on märguanne, et moetoimetajal tuleb ette võtta järjekordne retk kauplusesse, et leida Jaanile uued püksid.

Ega selles olegi midagi uut: oleme pükse juba kolm korda ostmas käinud. Kriteeriumid on pealtnäha lihtsad: need peavad olema sinised, veidi kulunud, sirge säärega, mitte hoidma ümber jala nagu viinerikiled, pidama vastu vähemalt inimese eluea ja olema seejuures väga odavad. Imelihtne!

Kaltsukas ja supermarket veavad alt