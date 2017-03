"Sõnu, mida tekstides valesti kasutatakse, on erinevaid. Ühed sõnad on sellised, mida tarvitatakse vales tähenduses, teised aga sellised, mida pruugitakse liiga palju – nad trügivad sinna, kus peaks olema teised sõnad," räägib Tallinna ülikooli eesti keele professor Reili Argus.

Välismaalased leiavad sageli, et eesti keel on üks maailma raskemaid. Kuid nagu iga keele puhul, eksivad üsna sageli ka emakeele­kõnelejad, ja mitte üksnes õigekirjas, vaid ka sõnakasutuses.

Teisipäevase emakeelepäeva eel palusime keeleteadlasel ja õppejõul Reili Argusel tuua välja sõnu, mida eestlased kipuvad kõige sagedamini sobimatus kontekstis kasutama.

Reili Argus ütleb, et vääralt kasutatavaid sõnu on mitut tüüpi. "Meil on prügisõnad, mida kasutatakse liiga palju. Näiteks öeldakse, et kuulsa botaaniku aias on 1200 erinevat taimeliiki. Taimeliigid poleks ju liigid, kui nad poleks erinevad," selgitab ta.