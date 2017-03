"Jäin last ootama, hiljem lapsega koju ja kuidagi kaugenesin teatrist," kõneleb Kadri. "Mul oli natuke aega mõelda selle üle, mida ma veel peale selle teha tahaksin, et olen näitleja ning armastan teatrit. Mul oli kogu aeg olnud hinge peal, et tahaksin kirjutada, ja mõtlesin, et ma pean ikka kirjutama, kui ma kuidagi teisiti ei saa, ning vaatan siis, mida teised inimesed sellest arvavad."

Kadri lisab, et kirjutamine meeldib talle väiksest peale. Ta ei olnud küll teismelisena suur luuletuste looja, küll aga meeldis talle koolis kirjandeid kirjutada.

"Mulle on meeldinud end läbi kirjutamise väljendada," tõdeb ta, et tavatseb siiani enda lõbuks lühivorme kirja panna. Need ootavad sahtlis. "Mõne puhul ma ei teagi, kas need peavad sest sahtlist kunagi välja tulema."

Kui süstemaatiline ja plaanipärane kirjutaja oled? Istud kindlal kellaajal laua taha ja lõpetad siis, kui kirjutamisaeg on täis tiksunud?