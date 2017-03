Isegi kui sul on vähe raha, mida kõrvale panna, tee seda ikkagi, soovitab Huffington Posti artikkel rahamuredest ja nende vältimisest. Ava eraldi säästuarve või –hoius ja pane sinna kõrvale kas või paar eurot korraga. Tähtis pole mitte suurte numbritega alustamine, vaid säästmisharjumus kui selline. Kui kogu su raha on ühel kontol, on sul ka suurem kiusatus see kõik ära kulutada.

Pole midagi parata, me elame kultuuris, mis soodustab, lausa nõuab raha kulutamist. Oleme kõikjal ümbritsetud reklaamidest ja muust infomürast, mis kummardab kulutamist ja ostlemist. Peaksime mõistma, et kokkuhoidlikkus ei ole mitte meeleheide, vaid vastutus. Säästliku eluviisi üks pool on raha säästmine. Teine pool õige mõtteviis.

Kas sul on näpud suhteliselt põhjas, aga ütleme, üheks väikeseks iluprotseduuriks või restoraniskäiguks veel raha jätkuks? Siis on hea uudis see, et sul on veel natuke ruumi oma kulutused kriitilise pilguga üle vaadata. Üks soovitus on tuua oma nädalasse täna-ma-ei-kuluta-päevad. Vaata ka üle, millised tooted on sinu ostunõrkusteks. Kas kipud sooduspakkumiste ajal ostma mõttetut träni? Pane see raha parem säästudeks ootele ja tunne ära oma käitumismustrid, et neid järgmisel korral poes käies muuta. Kui vaja, tee endale igapäevane eelarve, millest üle sa endal kulutada ei luba.