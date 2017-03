"Eestimaa mereäär ja metsad on sellised, mis panevad üllatuma, et keegi elab seal – kas see on päriselt ka kellegi kodu. Meie jaoks tundub selline asi üsna iseenesestmõistetav, sest paljudel eestlastel on kusagil talud ja suvilad," räägib reisibüroo Tallinn Traveller tegevjuht Marii Männiste, mida välismaalased Eestis eelkõige hindavad.

HINNATUD PAIK: Viru raba on koht, mida hindavad nii paljud välismaalased kui ka kohalikud. (Hendrik Osula / Ekspress Media)

Ka reisibüroo Estonian Experience tegevjuht Eva-Maria Egipt-Peenmaa nõustub, et turistid satuvad Eesti loodusest vaimustusse.

"Nad naudivad, et saab kogeda maaelu, merelähedust, näha väikseid ja armsaid kalurikülakesi," sõnab ta.

Naised Männiste ja Egipt-Peenmaa kinnitavad, et välisturistide hulgas on kõige populaarsem koht Lahemaa rahvuspark – see pole Tallinnast kaugel ja pakub rohkelt silmailu.