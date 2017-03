Naised on alati olnud innovaatilised leidurid, kuid sageli on ajalugu nad unustanud. Siin on mõned igapäevased asjad, mille on välja mõelnud just naised. Paljud neist on sellised, milleta ei kujutaks elu tänapäeval ettegi. Nimekirja pani kokku veebileht PopSugar.com.

Õlu

Õllest mõeldakse kui meeste joogist, aga vanimad tõendid õlle pruulimisest näitavad, et tuhandeid aastaid tagasi valmistati kesvamärjukest kodudes ja pruulijateks olid just nimelt naised. See muutus tööstusrevolutsiooni ajal, kui õlut ei tehtud enam kodudes, vaid vabrikutes, kus peamisteks töötajateks olid mehed. Sealt on tulnud meie tänapäevane arusaam, et õlleeksperdid on mehed.