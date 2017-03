„Bussi juhtis blond proua. Istusin otse bussijuhi selja taha. Teisel pool istus vanaproua, kellel olid kargud toetatud enese ette. Bussis oli suht vaikne ja mõned peatused enne minu peatust ütles bussijuht vanaprouale: „Ei tõuse veel püsti!” Minu jaoks oli see kummaline, kuna olin oma mõtetes ja see ütlemine pani mind keskenduma teisele lainele. Eeldasin, et nad on tuttavad, kuna vanaproua sahkerdas edasi oma ettevalmistustega hakata maha minema. Ja jälle ütles bussijuht: „Ei tõuse veel püsti! Mul on aega küll!” Proua istus kuulekalt ja muiates edasi,” räägib pealtnägija, et kuniks buss peatusesse jõudis, sai proua end püsti.

„Viimasel ajal on olnud võimalik lugeda südamlike bussijuhtide kohta ja nüüd sain minagi sarnase vaatepildi osaliseks,” rääkis Õhtulehele bussiga töölt koju sõitnud reisija, kelle südame tegi soojaks naisbussijuhi hoolitsev suhtumine karkudega vanadaami.

Päike on väljas, sest Rita on roolis!

„Vasakpoolne kark oli juba paigas kaenla all. Parema käega sahkerdas tasku kallal ja tõstis bussijuhile ukseääre peale ilusa õuna. Võttis siis oma parema kargu ja sättis end minekule, kui bussijuht andis talle vastu Raffaello kommi. Proua püüdis keelduda aga see vahva naisterahvas, kes bussi juhtis, ei lubanud kingitust tagasi lükata. Kogu see kingituste vahetamine võttis nii vähe aega ja ükskõik, kui kiiresti pärast rasket tööpäeva tahad koju jõuda - selline sündmus soojendab südant!” ütleb juhtunut pealt näinud reisija.

Blond naisbussijuht, kelle sõbralik ja hooliv suhtumine Annikale silma jäi, oli kümme aastat bussirooli keeranud, peagi oma 60 aasta sünnipäeva tähistav Tallinna Linnatranspordi AS bussijuht Rita Harkmaa.

„Ma ei luba jah, vanadel inimestel liiga vara püsti tõusta,” naerab sooja tagasiside üle imestav ja rõõmustav Rita. Kommid on tal bussis alati käepärast võtta, et mõnele sõitjale päeva säravamaks muutmiseks pihku pista.

„Sellel vanaproual on vasaku jala asemel protees, tal ei ole lihtne seista ja liikuda. Vanasti sõitis ta tihedamini,” räägib bussijuht.

Tal jätkub silmi ja kõrvu ka teiste eakate reisijate jaoks.

„Mõni vanem inimene tahab lihtsalt juttu ajada ja küsib nõu oma tervise kohta: Rita, kas sa tead, mis on parem ja kuidas seda ja teist teha? Üks 86aastane proua, kes ikka veel tööl käib, jääb alati bussi peale hiljaks. Ma näen, et ta tuleb, ja ootan ta iga kord ära. Kui ta vabandust palub, siis ütlen ikka, et ära palu minu käest vabandust, vaid reisijate käest. Aga ikka tuleb ju aidata, me kõik saame ju ükskord vanaks ja vajame mõistmist ja abi,” märgib Rita.

Oma hea südame tõttu saab ta vahel reisijatelt noomida ka.

„Üks vene proua käratas kord mulle, et jälle te jäite hiljaks! Aga kui see oleks olnud tema, kes bussi peale kiirustab, ma oleksin ju teda ka oodanud,” räägib Rita, et pragamisele ta kunagi samaga ei vasta. Hoopis püüab mõista ja vabandab.

„Elu on ju niigi lühike ja rõõmu vähe, et ma ei hakka seda riidlemisega ära rikkuma! Ma tahan nautida oma tööd!” sillerdab bussijuht naerda.

Selline elurõõm ilmselgelt mõjub hästi ka reisijatele, sest üks vanadaam ütleb talle alati bussi tulles, et täna on ilus päev ja päike väljas, sest Rita on roolis!

Eakatel inimestel on bussijuhi südames eriline koht juba lapsepõlvest saati, kui ta elas Tallinnas vanadekodu kõrval.

„Olin koguaeg nende vanakeste juures. Nad unustasid oma hambaid õue pingi peale ja siis ma jälle jooksin ja viisin need neile tagasi,” naerab Rita.

Bussirooli taga olles jagub tal hoolitsevaid silmi ka üksinda liiklevate laste jaoks.