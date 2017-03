Meelelahutusajakirjanduse raskekahurvägi analüüsib, miks Eesti popitaeva säravaimad tähed meile nii sügavale südamesse on pugenud.

Üks suuremaid Eesti kollase ajakirjanduse tähti ja vedajaid Anu Saagimgi muutub Anne Veskist ja Ivo Linnast kõneldes hellaks. Saagimi sõnul kuuluvad Veski ja Linna puutumatute hulka. «Kui nende kohta halvasti öeldakse, siis see on pühaduse rikkumine!» on Elu24 peatoimetaja resoluutne. «Nad on Eesti mõistes pühakud.»

Bravuuritar ütleb, et Anne ega Ivo ei vea iialgi alt – ei artisti ega inimesena. «Sul peavad olema inimesed, kelles sa ei pettu, kellesse ei kaota usku,» märgib ta. «Nende elu ja nende looming aitab, kui on raske, ja on toeks ka siis, kui oled rõõmus. Anne Veski ja Ivo Linna on inimesed, kes loovad minus õnne- ja heaolutunde.»

Ajakirjanikul on suur vahe, kas suhelda uuema aja superstaariga või Anne ja Ifi-suguste vana kooli artistidega. Esimesed kipuvad pirtsutama – küll ei sobi helistamise kellaaeg, küll teema.