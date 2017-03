USAs seadis naine oma mehele lõksu, et saada kindlust - kas kallim paneb võõra naise flirtimisele vastu või murdub. Läks kahjuks kehvasti, sest mees andis nõrkustele järgi...

Videol on näha, kuidas Patrick tuleb töövestlusele, kuid teda asub võrgutama seksikas ja pikkade jalgadega näitsik, vahendab Mirror.

Kui vestluses tehakse paus, siis arvab Patrick, et kaamera ei tööta ja allub temaga flirtivale naisele. Nii jälgib ta naise keha ja katsub seda meelsasti. Ta valetab, et Instagrami kontol olev naine on tema õde, mitte kallim.