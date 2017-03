Traditsioonilise naise sooroll on tänapäeva naise jaoks piirav ja ahistav, sest selle tava järgi peaksid naised eelistama koduseid kohustusi palgatöö tegemisele. Enam aga ei pea otsustama, kas laps või karjäär, tehakse paralleelselt mõlemat.

8. märtsil tähistatakse naistepäeva. See päev on pühendatud kõikidele naistele, et enda üle uhkust tunda. Me oleme ilusad ja kaunid, segu murdumatusest ja haprusest, harmooniast ning raevust, tarkusest ja oskamatusest selles peadpööritavas kiires maailmas.

Ometigi on palju neid, kes sellest päevast lugu ei pea - nii mehi, kui naisi. Sotsiaalmeedias jagatakse pilte, ka neid, mille sõnum on esmapilgul realistlik, kuid tegelikult kurva järelkajaga: "Ära kingi lilli, vaid kraanikausitäis puhtaid nõusid." Ma ei ütle, et see soov on vale, kuid pean seda mõnes mõttes elementaarseks. Eluterves suhtes annavad mõlemad partnerid kodutöödel oma panuse. Naistena võiksime pigem iseendalt küsida, kas oleme ise valmis vastu võtma abi kodutöödes?

Me soovime puhtaid nõusid, lilli, tähelepanu, armastust, hoolimist ja õnneliku meest. Tahame olla märgatud ja tunnustatud ning samas tahame sulanduda tänapäeva naise rolli - olla mehega võrdne.

Kallis naine - selles pole midagi halba, et mees sulle ühel päeval aastas lilli toob. Ning lisaks ka nõud ära peseb ja lapsed koolist toob. Ja ka õhtusöögi valmistab. Julge olla tänapäeva naine, kes laseb end tunnustada. Naine, kes julgeb enda tundeid ja soove väljendada ning sõlmib kompromisse. Naine, kes ei võta kõike enda kanda ning kes võitleb alati oma suhtes ja elus edasi, õnneliku tuleviku nimel.