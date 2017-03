Kui dokumente väljastavad politseiameti teenindused hakkavad seal tunglevate rahvamasside ja uksestki välja looklevate sabadega meenutama nõukaaega, siis kas me sellist reklaami oma e-riigile tahtsimegi? Olukorras, kus tänavu on vaja vahetada pool miljonit dokumenti, on üle kogu riigi asuvast 17 teeninduspunktist ilmselgelt vähe. Seda eriti Tallinnas, kus elab kolmandik rahvast, kuid pealinnas asub vaid kaks teeninduspunkti, needki Lasna- ja Mustamäel, kuhu ühistranspordiga ligipääs väga kehv ja mis töötavad vaid tööpäeviti kell 9-17. Tundidepikkuseid sabasid võib lubada vaid riik, mitte aga klientide kaotamise hirmus erafirma.

Kuid see on vaid pool muret, sest enne jagamist tuleb dokumendid ka valmis teha. Siingi on riik kapituleerumas, öeldes politseiameti suu läbi, et nad ei pruugi varsti enam suuta seaduses ettenähtud kuuajasest valmistustähtajast kinni pidada. Politseiamet on küll nagu alasi ja haamri vahel, kui seadusega nõutud dokumentide massiline väljavahetamine langeb lühikesele ajaperioodile, kuid teisalt pole rahvas sellist solgutamist kuidagi ära teeninud. Sel juhul peab politseiamet järjekordadele kiire, kasvõi ajutise lahenduse leidma. Et praegused sabad on poliitilise otsuse tagajärg, kuna riigilõivu kasseerimise nimel lühendati dokumentide kehtivusaega kümnelt aastalt vaid viiele, siis tuleb ka poliitikutel probleemi lahendusse oma panus anda, kui õhukeseks hööveldatud politseiamet ei tule oma tööga enam toime.

Me oleme ju maailmas laineid löönud innovaatiline e-riik. Miks me ei saa sel juhul dokumente vormistada e-teel? Varem väljastasid dokumente pangakontorid. Kuigi neidki on palju suletud, on neid ometi praegugi rohkem, kui politsei 17 teeninduspunkti üle riigi.

On lubamatu, et kuigi id-kaart on kohustuslik, ei tee riik silmaga nähtavaid pingutusi mõistliku ajakuluga asjaajamiseks. Käegalöömismeeleolud ja halb teenindus ei tohi saada Eesti riigi nõukogulikuks visiitkaardiks.