Silver Laas laulab ansamblis Traffic laulus Elisale, et üks maja laguneb üksilduses, vanad aknad ja uks on vildakas ees. Teine mees Rein Muuluka arendab edasi teemat lagunevaist majadest ja hääbuvaist varemeist, nendega seotud inimestest, ajaloost ja filosoofiast ja on kirjutanud sisuka raamatu Eestimaa mahajäetud paikadest. Raamatus on üle kahesaja pildi, Esitatud on mõisa-, kolhoosi-, vabriku- , sakraal- ja militaararhitektuuri ja palju muud, mida inimene siia Eestimaale on loonud, ent mida mitmesugustel põhjustel enam ei vajata. Aga võib-olla ka vajatakse ja oleks ilus taastada, aga jõud ei käi üle. Ja loodus ja aeg on oma tööd tegemas inimese loodu kallal.

Raadiovestlusest kuuldub, et tegu on noore autoriga, kes raamatu valmimise käigus külastas matkates Eesti mõisaid, koole, kirikuid, pommivarjendeid, kolhoosiehitisi, kaevandusi, raketibaase, kortermaju, vabrikuid ja muud hüljatut inimtekkelist. On leidnud näiteks Tapal pika rea Ameerika vedureid, mis nüüd rüüstatuina seal seisavad. Raamatus on foto loomaluudega kaetud põrandast pankrotistunud Tartu lihakombinaadis.

On pilt lagastatud arhiiviriiuleist, kus kunagi olid hoidmist väärivaks loetud ja hoolikalt süstematiseeritud teadmised. Kaadrid Suurpea sõjaväelinnaku kooli seinalt idealiseerimaks nõukogude helget elu. Kreenholmi ja teiste tööstushiiglaste tühjad hiigelsaalid, millega keegi ei oska enam midagi olulist peale hakata. Hämmastab mahajäetud eluavalduste laiaulatuslikkus.