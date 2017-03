Basseinipood.ee eesmärgiks on pakkuda võimalikult laia valikut basseinidest ja nende lisakomponentidest. Müügil on ka näiteks mullivannid ja infrapunasaunad.

Basseinid tellitakse just vastavalt kliendi vajadustele. Seega tasub õige basseini valikul konsulteerida Basseinipoe sõbraliku meeskonnaga.

Kuna teadaolevalt on Eesti suvi lühike ja mõnel aastal võivad veemõnud sootuks ära jääda, on suurepärane lahendus paigaldada oma aeda bassein. Et päike suvel aiabasseini ära ei soojendaks, ei juhtu. Ujumishooaeg pikeneb tänu sellele tunduvalt.

Basseinipood pakub ka lahendusi basseinivee lisasoojendamiseks päikesega või soojuspumbaga.

