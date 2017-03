Kaalulangetuseksperimente on alati hea jälgida, sest esiteks need motiveerivad ja teiseks saab neist kõrva taha panna häid nippe, et ka endal kaalule astudes rõõmsam tuju oleks.

Seda enam, et mina olen selle eksperimendi katsejänesena viimase rahvaloenduse andmetel ideaalne näide sellest, milline on üks keskmine Eesti mees: 179 cm pikk, 83 kg raske ja 38 aastat vana. Olgem ausad, need parameetrid tähendavad üldjuhul seda, et ilma riieteta meenutab keskmine Eesti mees sardelli.



Mulle sardell ei meeldi. Ei söögina ega peegelpildina. Sel põhjusel ma jõusaali suundusingi. Ma olen seal ka varasema elu jooksul aeg ajalt käinud, kuid silmaga nähtavaid arenguid ei tulnud kunagi. See on ka põhjus, miks otsustasin seekord abi otsida. Ja kellelt siis veel, kui mitte Ott Kiivikalt – Euroopa parimalt!

Panime temaga koos eesmärgiks, et ideaalis võiksin kaotada 6,7 kg. Aga kindlasti peaks oluliselt paranema mu keha koostis. Õhtulehe Trennikooli videokavasid järgides. Sardellist võiks saada tailiha. Nelja kuuga. We`ll see!



Trenn