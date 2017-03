Elektroonikahiid Panasonic on spetsiaalselt India turule toonud pesumasina, millel on karriplekkide eemaldamise režiim.



Panasonicu sõnul võttis sellise masina arendus aega kaks aastat, vahendab BBC. Katsetai erinevaid kombinatsioone temperatuuri ja veevooluga.

Lisaks karriplekkide eemaldamise režiimile on masinal veel üks boonus - see lubab eemaldada ka juukseõli.

Et Indias on ainult 10% majapidamistest pesumasin, on sealsel turul äritegevuseks ruumi küllaga. Nii loodabki Panasonic just sealse ostjaskonna jaoks toodetud seadmega esitada väljakutse Lõuna-Korea tootjatele, kes antud piirkonnas seni domineerinud on.

Panasonic teatas BBC-le, et on Indias müünud ligi 5000 sellist masinat. Aasta lõikes on eesmärgiks maha müüa aga juba 30 000 spetsiaalsete funktsioonidega pesumasinat.

Toote hinnaks on ligi 300 eurot. See on 10% kallim, kui teised turul olevad masinad.