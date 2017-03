Juba ülehomme, 12. märtsil antakse esmakordselt välja Eesti filmi- ja teleauhinnad, mille raames selgub ka 2016. aasta parim telesari. Kui kordusi mitte arvestada, siis nominentide sekka jõudnud Kättemaksukontor (TV3), ENSV (ETV), Õnne 13 (ETV), Pilvede all (Kanal 2) ja Kuum Jälg (Kanal 2) on kamba peale eetrisse jõudnud enam kui 1000 osaga!

Kõikidest nominentidest on oodatult kõige enam eetriaega saanud kultussari “Õnne 13”, mille esmaeeter oli juba 1993. aasta oktoobrikuus. Selle aja jooksul on Eesti rahvas saanud Õnne tänava asukate tegemistele kaasa elada 692. episoodi jooksul, 2016. aastal jõudis eetrisse 36 uut osa. Sama telekanali teine nominent “ENSV” aga on vaatajaid rõõmustanud alates 2010. aastast. Eelmisel aastal tõi ETV ekraanile 6 uut osa, keskmine vaatajate arv eelmisel aastal ühe osa kohta oli 133 000.