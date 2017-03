Ankeetide analüüs näitas, et aeg ja ruum (vahemaa endiste sõpradega) avaldasid vägagi tugevat mõju poiste suhete iseloomule. Säilitamaks sõbrasuhteid, vajavad noormehed kindlasti, esiteks, näost-näkku suhteid ja, teiseks, ühist koostegevust ehk lähedasi kontaktsuhteid. Näiteks, kambas pubis istumist või jalgpallimatši külastamist. Kui aga sõideti teise linna tööle või õppima, siis leiti kiiresti uued kambajõmmid ja uus sõpruskond jätkas juba kirjeldatud tingimusi järgides. Vanad sõprussuhted hakkasid kustuma.

Tütarlastega oli asi teisiti: ruumis ja ajas elatakse teisiti. Sõprussuhted olid palju tugevamad ja püsivamad. Suhete säilitamiseks piisab lõputust lobisemisest, pikki vahemaid aitab ületada ka kirjavahetus või lihtsalt pikad telefonivestlused. Mehed elavad sõprussuhete katkemise kergelt üle, naiste jaoks on selline asi vaat et katastroof.

Siinkohal meenud lugu minu emaga. Sõjakeerises kadus tema parim sõbranna. Mitukümmend aastat hiljem leidis ta ajalehest „Kodumaa“, et sõbranna nime ja teisi tuttavaid tunnuseid omav inimene Austraaliast otsib taga oma sugulasi. Minu ema kirjutas talle ja - oligi tegu vana sõbrannaga. Seejärel sõitis ema läbi pool Eestimaad, otsis üles sõbranna lähemad sugulased, korrastas lahkunute hauad ja oli sõbrannaga kirjavahetuses kuni oma surmani.

Paistab, et naised järgivad põhimõtet: kui juba sõprus, siis sõprus surmani.

Sõpruse juuri otsi kiviajast

Kalifornia ülikooli teadurid Shelley E. Taylor ja Laura C. Klein laskusid sõpruse uurimisel veelgi sügavamale – inimorganismi hormonaalsele tasandile. Eeldati, et eluohtlikule stressorile reageerivad kõik inimesed ühtemoodi – näärmed paiskavad verre adrenaliini, mis käivitab edasise tegevuse. Tõepoolest, kiviajal oli keskkond ohtusid täis: mõõkhambulised tiigrid, mammutid, karud, mürkmaod, naabrid-inimsööjad jmt.

Mees, kohtudes ohuga, reageerib üheselt: ründa – põgene. Naised aga sellisel viisil käituda ei saanud. Ründamiseks olid nad nõrgad, aga mis kõige tähtsam – nende hoole olid lapsed, s. h. rinnalapsed. Neis tingimustes tuli leiutada kardinaalselt uus ellujäämisestrateegia. Mõelgem, mis juhtub, kui last imetava ema verre, järelikult ka rinnapiima, satub adrenaliin? Laps muutub sel juhul rahutuks, närviliseks, hakkab pirisema ja kisama. Aga liigne kisa võis reeta peitupugenud naiste asupaiga, millele võis järgneda vägistamine, röövimine, tapmine. Evolutsioon tuligi appi: suure ohu korral hakkas naise organism tootma oksütotsiini – armastusehormooni.

Laps vajab ju hoolt ja armastust. Seesama oksütotsiin soodustas ka lastes tugeva kiindumustunde kujunemist oma ema vastu. See hormoon soodustas vastastikusel abil ja toetusel toimivate emotsionaalselt soojade suhete kujunemist naiste kollektiivis. Nii suudeti üheskoos vastu seista välistele ohtudele, nõnda suurenes ka ellujäämisevõime. Naiste omavahelisest sõprusest saab veel üks inimese ellujäämise strateegia alustala. Raskel hetkel aitavad naised üksteist alati.

Muide, ka tuntud-kardetud kanakarjaefekt võib olla seotud oksütotsiiniga. Vihane „kanakari“ võib isegi tugeva vastase surnuks nokkida. Need sõnad oleks siis hoiatuseks isekatele meestele!

Võimalik, et oksütotsiin on just see imeeliksiir, mille tõttu naiste eluiga on pikem kui meestel.

Räägitakse, et mees ja naine on pärit erinevatelt planeetidelt. Võimalik. Aga praegu ju elatakse koos ühel planeedil, mistõttu on parem kui nende omavahelised suhted oleksid sõbralikud.