Normeti sõnul on küll kahe konkursi vahel erinevus ning praegu võidulaulu "Veronaga" selle kallal töötaksegi, et seda Eurovisioni jaoks veidi muuta.

Raud uuris, et milline vahe on ikkagi "Eesti laulul" ja "Eurovisionil" ning kas nende jaoks ei oleks vaja täiesti erinevaid laule.

"See on praegu tehtud ikkagi nii Lõhmusliku helipildiga kui saab olla ja see pahandab seetõttu paljusid inimesi," nentis ta.

Samuti räägiti rahaasjadest ning Normet paljastas, et "Eesti laulu" finaal läks ühtekokku maksma 200 000 eurot.

"Eelvoorud natuke vähem. Kõigile jäi mulje, et me supleme rahas. Aga kulutasime umbes 220 000 ja teenisime umbes 200 000," nentis Normet. "Kui kõigile jääb mulje, et see on tohutu rahalaev ja ma lähen jälle pooleks aastaks Tenerifele, siis seda seekord ei juhtu. Me (ERR) ei ole kasumit taotlev ettevõte," ütles ta.

Raud tõi tähelepanu ka sellele, et paljud kriitikud on öelnud, et "Eesti laul" on muutunud kommertslikuks, mitte uusi Eesti artiste tutvustavaks ning seda võidavadki ainult Lõhmuse-sugused tegijad, mitte väiksed indiebändid või uued tegijad.

Normet ütles, et ta loodab, et tulevikus tuleb ehk häid indiebände, kes suudavad hea kolmeminutilise loo teha. Kuid Normet arvab, et värsket verd võiks tulla "Eesti laulule" ka muus žanris kui indie ning eks ole näha, mis lood järgmise aasta konkursile tuuakse.

Raud küsis Normeti käest ka "Eesti laulu" finaalis nähtud vaheklippide ehk Avandi ja Sepa "reklaamide" kohta.

"Postimehe kultuurikriitik Hendrik Alla kirjutas, et võiksid anda Märt Avanadile ja Ott Sepale veidi puhkust, sest need mehed ei ole enam naljakad. Kavatsed sa seda teha, kavatsed sa neile puhkust anda?" uuris Raud.

"See on päris keeruline teema. Üks on see, mis on üldse nali ja mis nali kellele meeldib. Arvamusi võib olla seinast seina. Aga Märdi ja Oti tohutu voorus on see, et nad ikkagi suudavad juhtida sõud, mis toimub 5500 inimese ees ja mis läheb ka samaaegselt telesse, neid inimesi on Eestis väga vähe, kes saavad sellega hakkama," vastas Normet.

Kultuurikriitik Alla kritiseeris "Eesti laulu" vaheklippe, tuues tähelepanu sellele, et tegu on mõnes mõttes siiski lastesaatega ja võib-olla iga nali ei ole sobilik.

"Kui tuleb "Tujurikkuja", siis nad juba lapsevanemad teavad, et neil on vaja tütred ukse taha lukustada, aga ikkagi tuleb selline kogupere saade, "Eesti laul", seal nende mingid lemmikud esinevad ja siis äkki nad näevad, kuidas kaks minutit järjest valatakse viina, kõik oli väga irooniline, aga lapsed ei pruugi sellest irooniast aru saada. Lisaks mingi mõlkipekstud lõustadega tüübid sõidavad oma naisele kümpi. Mis sa arvad, kuidas nendele süüdistustele reageerida?" uuris Raud Normetilt.

"Mulle tundus, et sel aastal ei ületanud need klipid sellist valuläve, mida ei oleks olnud võimalik kodus kahe lausega lapsele ära selgitada. Viinajoomise klipp oli ju ilmselge, milles seal uba oli, ja peksmise nali samamoodi, on lihtne lapsele öelda, et nii ei tehta. Onud näitavad, et mida ei tehta," vastas Normet.

Selle peale meenutas Raud, kuidas ta väiksena aastavahetusel nägi täiskasvanutele mõeldud saadet purjus hunt Kriimsilmast ja see talle šokeerivalt mõjus.

"Sa seda ei karda, et kui lastesaadete juhid Märt ja Ott niimoodi laste ees on, siis see on kuidagi pahasti?" küsis Raud.

"No mis ma oskan öelda. Ju siis läksime üle piiri ja ma väga vabandan," ütles Normet. "Said kätte vabanduse!" naeris mees.

Seejärel vastas Normet vaatajate esitatud küsimustele. Televaataja küsis, miks on saate nimi "Eesti laul", kui seekord oli finaalis ainult üks eestikeelne lugu. "Võib-olla muuta saate nimi Eurolaul 2017?"

"See keeleteema on mul ka südamel, et võiks rohkem olla eestikeelseid laule. Punkt," vastas Normet, nentides, et tegelikult ei ole Eurovisioni kontekstis keelel vahet. "Oleme saavutanud oma ühed kõrgemad kohad "Rändajate" ja "Kuulaga" kuues koht," ütles Normet.

Teine televaataja muretses, kas nüüd hakatakse võidulaulu tuunima nagu eelmisel aastal, kui Jüri Pootsmanni esitus pekki keerati. "Jaa, tasub olla mures, aga loodame, et sel aastal läheb paremini," ütles Normet.

Lisaks uuris televaataja, et kas on õige, et võitis see laul, kuna Kerli poolt ei saanud hääletada. "Sai" vastas Normet. "Koormus on nii suur telefoniliinidele üks hetk, mis on Telia ametlik selgitus. Juhtus absoluutselt kõikidele numbritele helistades, et ei saanud hääletada. "Veronale" ei saanud ka vahepeal anda hääli," selgitas ta.

Uuriti ka seda, mitmendat kohta ennustab Normet "Veronale" Eurovisionil.