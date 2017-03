Oled sisekujunduse huviline? Lahtiste käte ja lennukate ideedega? Unistad enese loodud kodust? Siis on see pakkumine just nimelt Sulle, sest "Naabrist parem" tuleb taas! Sel korral kolmetoaliste korterite ja uue saatejuhiga!

Armastatud kodumaine tõsielusari "Naabrist parem" tuleb taas! Osalised saavad ülesande sisustada korter tuliuues majas. Kodu sisustustöö tuleb teha ära vaid omal käel ning seejuures nõnda, et tulemus oleks naabri omast parem!

Parima korteri valib välja televaataja. TV3 ekraanile jõudva "Naabrist parem" saatejuht on Alari Kivisaar ja tema kõrval Eestimaa kauneim telereporter Keili Sükijainen.

