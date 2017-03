Äripäeva konverentsi „Tark tööstus: Industry 4.0 Eestis“ avamisel ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, et Eesti ettevõtjate konkurentsivõime parandamiseks tuleb keskenduda tootlikkuse tõstmisele.

„Madalat palgataset taga nutta pole mõtet, see ei ole enam meie konkurentsieeliseks ega saa enam kunagi olema. Tuleb keskenduda sellele, mida saame muuta ja see on tootlikkuse tõstmine,“ sõnas minister Palo. Ta lisas, et valitsus toetab ettevõtjaid, ent ei saa tööd nende eest ära teha.

„Valitsus on ette võtnud reforme, mis avaldavad positiivset mõju tööjõuturule. Me soovime jõuliselt edasi minna nullbürokraatia ja e-teenuste edendamisega. Lisaks oleme suurendamas investeeringuid infrastruktuuri ja elamumajandusse. Oleme valmis katsetama ka erisustega tööjõumaksudes,“ loetles Palo.

Minister Palo sõnul on tootlikkuse tõstmiseks ja majanduses kasvava digilõhe vähendamiseks hädavajalik, et erasektor järjest enam automatiseeruks ja digitaliseeruks. „Täna on Eesti tööstuse tootlikkust kõigest 55 protsenti Euroopa Liidu keskmisest. Kui see tõuseks keskmiseni, siis oleks Eesti SKP kolme miljardi euro võrra suurem ja selle mõju riigi eelarvele oleks omakorda ligi 1,5 miljardit.“