"Põdra TV" tänases saates käiakse välja idee moodustada Eesti kaitseväkke eestisoomlaste üksus. Samuti räägib Põlvast pärit koristaja Jane Kullmann, kes hetkel elab Soomes, avameelselt sellest, miks ta kindlasti Eestiss tagasi ei tule.

Tallinna soomekeelse raadio peatoimetaja Tapio Reini räägib saates ideest moodustada Eesti kaitseväkke eestisoomlaste üksus. "Kas soomlane oleks tõesti valmis kaitsma Eestit?" uurib saatejuht Sami Lotila.

Saate põhikülaliseks on kuus aastat tagasi Põlvast Soome kolinud Jane Kullmann, kes võrdleb Eesti elu Soome eluga. "Põlvas pole minu lastel kindlasti selliseid võimalusi nagu Soomes," räägib Kullmann.

Lisaks räägitakse tänases saates ka Eesti alkoholiturismi katkemisest ning selle tagajärgedest.

"Põdra TV" on Tallinna Televisiooni uus saatesari, mille autoriteks on Eestis elavad Soome tippajakirjanikud Sami Lotila ja Risto Vuorinen. Nad on varasemalt Eestis tuntud tänu oma mitmetele teravatele sõnavõttudele.

"Põdra TV" on Tallinna Televisiooni eetris täna õhtul algusega kell 21:20.