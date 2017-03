Jennifer Lopez kurameerib New York Posti teatel kurikuulsa pesapalluri Alex Rodriguezega, kelle ekspruutide nimistusse kuuluvad nii Madonna, Cameron Diaz kui ka Kate Hudson.

“Nad on juba paar kuud kohtunud – ja nädalavahetuse veetsid nad Los Angeleses koos,” pajatab USA kõmulehe informaator.

Paarikesel olevat mõndagi ühist: latiinojuured, armastus New Yorgi vastu ning lapsed. People’i allikas õhkab, et Lopez on juba ammu Rodrigueze unelmate naine olnud.