Seejärel analüüsis lauljatar eesti inimesi, öeldes, et eestlased on tavapäraselt kinnised inimesed, kuid nüüd on ta mõistnud, miks see nii on.

"Ma tahan tänada teid kõiki toetuse eest! Mul ei ole võimalust oma riiki esindada, kuna ma jäin teisele kohale. Aga tagasiside on olnud hea, inimesed on mu juurde tulnud, isegi suured mehed on öelnud, et "ma nutsin, kuigi ma kunagi ei nuta!", lapsed on endast väljas ja meedias kirjutatakse arvamuslugusid selle kohta," alustas Kerli.

"See on sellepärast, et eestlased on nii palju läbi elanud, okupatsiooni, haigused, vaesuse ja orjuse. Oma vanavanemaid vaadates, arvan ma, et nad olid sellised nagu nad olid, et toime tulla. Inimestel pole aega, et mõelda selliste pehmete asjade peale, nagu spirituaalsus, armastus ja valgus, kui nad nälga surevad või nende isa Siberisse viiakse. Ma hakkan nüüd mõistma eesti inimeste olemust," rääkis lauljatar, lisades, et pärast "Eesti laulu" on ta aga saanud rahvalt väga palju toetust.

"Pärast "Eesti laulu" on nagu ülestõus toimumas! Ma olen saanud nii palju positiivset energiat ja armastust, nagu ma sellelt riigilt kunagi saanud ei ole!" sõnas Kerli ning tänas kõiki, kes talle jõudu on andnud.

Kerli sõnul on ta "Eesti laulu" kogemusega siiski rahul. "See oli kaks kuud intensiivset tööd iga sõu detaili kallal. Imelised inimesed tulid mulle appi. Kokkuvõtvalt oli tegu suurepärase kogemusega ning ma andsin endast 150 protsenti. Ma olen väga rahul sellega, mida me saavutasime," ütles ta.

Kerli videoblogis ka sellest, et ei kavatse laulule "Spirit animal" videot teha, kuna laul on talle juba niigi väga palju maksma läinud. "Mu esitus läks mulle väga palju raha maksma. Telekanal ei andnud meile eelarvet, seega oli see artisti turjal, et vägev sõu teha ja hästi esineda. See võttis palju resursse, et lavale tuua see, mida te nägite," nentis lauljatar.

Nüüd on Kerli on tagasi Los Angeleses, et intensiivselt albumi kallal töötada.

"Minu fännide jaoks on positiivne see, et mul on nüüd palju rohkem aega, et oma albumile, mis oli veidikeseks ajaks kõrvale lükatud, keskenduda ja see saab nüüd minu prioriteediks. Mul on enamus laule juba kirjutatud ning ma tahan mõningatele lauludele ka videod teha," ütles ta.

Vaata kogu videoblogi siit!