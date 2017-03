Pärast kuudepikkust spekuleerimist on viimaks teada, millal saab näha HBO ülipopulaarse telesarja "Troonide mäng" uut hooaega.

Kui traditsiooniliselt on uued osad vaatajateni jõudnud aprillis, siis tänavu peab ootama pisut kauem - seitsmenda hooaja esimesest osa presenteeritakse 16. juulil, vahendab The Sun. Kuna viimaks on talv, mille saabumisest eelnevates osades palju kõneldi, viimaks kätte jõudunud, tuligi filmitegijatel oodata sobivaid ilmatingimusi. Kultussarja tegijate sõnul soovisid nad näidata autentset kliimamuutust.