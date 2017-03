Kes ootas nädalavahetusel päikselist ilma, võib arvestada pühapäevaga, ent valdavas enamuses ootab ees vihm ja lörts, teatab Ilmateenistus.

Reede öösel tekib Leedu kohal osatsüklon, mis suundub kirdesse. Mitmel pool sajab lund, lörtsi ja vihma. Tihedam on sadu Ida-Eestis, on udu ja jäidet. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni 1, päeval 1-5 kraadi.

Laupäeva öösel sajab eemalduva madalrõhkkonna mõjul Ida-Eestis veel lund ja lörtsi, kuid päeval tugevneb Läänemere lõunaosa kohal kõrgrõhuala, mille kirdeserv katab ka Eesti. Pilvisus loode polt alates hõreneb. Ennelõunal sajab Ida-Eestis kohati lörtsi ja vihma. Puhub nõrk läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -3, päeval 0 kuni 4 kraadi.

Pühapäeval jääme nõrgenevasse kõrgrõhuvööndi. On vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub nõrk läänekaare tuul. Õhutemperatuur langeb öösel -2 kuni -7, kraadini, päeval tõuseb 0-5 kraadini.