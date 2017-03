Endise lapsmissi, reality-staari Honey Boo Boo ema Mama June on dramaatilise kaalulanguse tulemusel tundmatuseni muutunud.

Matsakas Mama June (37), kes varem kaalus üle 200 kilo, demonstreeris võimsat salenemist seriaalis "Mama June: From Not to Hot". Väidetavalt kannab ta nüüd riideid suurusnumbriga 36! Liigkilod on kadunud maovähenduslõikuse, dieedi ja trenni abil. Ka liigse naha eemaldamiseks tehti operatsioon.

11aastane Honey Boo Boo on mõista andnud, et ta ema kandis vahepeal lohvakaid riideid, varjamaks tegelikku kaalukaotust. Daily Maili andmeil võis nelja lapse ema June lausa polstreid kasutada, et end priskemana näidata. Ikka selleks, et kaalukaotuse efekt pärast võimsam oleks.

37aastane June on öelnud, et teda tiivustas kaalust alla võtma eksabikaasa Sugar Beari abiellumine uue naisega. "Küll ta saab armukadedaks!" ähvardas reality-täht.