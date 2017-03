Mees ütles Snapchatis, et ta on teadlik, et neid ähvardatakse saate telgitaguste avaldamise eest 3000-eurose trahviga. “Aga ma olen otsustanud, et võtan selle lollaka trahvi vastu,” ütles Kalvi-Kalle.

Paar päeva tagasi paljastas “Prooviabielust” tuntud Kalvi-Kalle saate kohta, et saate osalistele öeldi ette, mida nad peavad tegema ning kogu nähtu on näitemäng. Telekanal karistab teda nüüd kopsaka trahviga.

“Osaleja on rikkunud konfidentsiaalsuse lepingut, mis on nende poolt allkirjastatud. Lepingu sisu, samuti selle rikkumise eest määratud trahvi määr on konfidentsiaalne info. Sellest tulenevalt on otsustanud saate tootja "Prooviabielu" lepingut rikkunud osalejalt nõuda sisse lepingus nimetatud trahvisumma, kuna telekanalile on põhjustatud majanduslikku kahju,” kommenteeris olukorda TV3 avalike suhete juht Kertu Jukkum.

Kalvi-Kalle sõnul on saade täielik kokkumäng ning stseenid, mis vaataja jaoks absurdselt naljakad tunduvad, on produtsentide poolt ette öeldud. “"Raimo Kummer, kes oli selle asja taga, kogu aeg käsutas kõiki. Me Heleniga otsustasime, et me siin snäpis räägime kõik ära siin selle saate kohta mis tegelikult toimub," ütles Kalvi-Kalle.