Briti lembelaulik James Blunt on alustanud rünnakut oma rivaali Ed Sheerani vastu.

43aastane hitimees väidab ajakirjas Shortlist, et novembris ilmsiks tulnud lugu sellest, kuidas printsess Beatrice Edile kogemata mõõgahaava tekitas, on fabritseering.

Toona väideti, et Elizabeth II keskmise poja Andrew’ tütar tegi ühel peoõhtul oma kodus pulli ja tahtis Blunti naljatamisi rüütliks lüüa, kuid suskas hoopis Sheeranile mõõgaga näkku ja bard tuli haiglasse viia.

Nüüd väidab Blunt, et Sheeran tahtis mõõgalooga vaid fänne kihevile ajada ja selle abil plaadimüüki edendada. “Ta oli purjus, lollitas ja lõikas endale sisse. Me mõtlesime selle loo välja: inimesed läksid õnge. See oli väga piinlik.”