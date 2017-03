Bussijuht rääkis kohapeal olnud fotograafile, et ühel lastest kukkus nukk maha. Kuna ühtki autot vastu ei tulnud, taga ka kedagi ei sõitnud, otsustas bussijuht maast nuku upitada ja selle lapsele tagasi anda. Edasi käis kõik väga kähku. Ühtäkki oli buss üle vastassuunavööndi teepervele vajunud ja juht nägi, et kui ta olukorda päästma hakkab, on tõenäoline, et buss vajub kraavi külili. Selle vältimiseks keeras ta rooli veelgi rohkem vasakule, et võimalikult järsu nurga alt põllule sõita.