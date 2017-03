Kas Victoria Beckhamiga on ikka kõik korras? Edukast moeloojast kolmapäeval klõpsitud fotod on murettekitavad.

42aastane Victoria jäädvustati oma Londoni poes lahkumas, kuid tema luud kumasid rindkerest läbi ning randmed olid hirmuäratavalt kõhnukesed.

Endist Spice Girlsi lauljatari on aastaid saatnud anoreksiakuuldused, kirjutab Ilta-Sanomat. Kõige valjemini sahistati Victoria toitumishäirest 2004. aastal, kui ta oli iseäranis kõhetu. Kaunitar elas üle abielukriisi: selgus, et tema vutiässast mehel David Beckhamil oli salasuhe oma sekretäri Rebecca Loosiga.

Raskustele vaatamata on kuulus paar koos püsinud. 1999. Aastal abiellunud Victorial ja Davidil on neli last: pojad Brooklyn (18), Romeo (14) ja Cruz (12) ja tütar Harper (5).