Šveitsis Baselis avasid kaks meest eile õhtul kohvikus tule. Kaks külastajat sai surma, üks on üliraskes seisundis haiglas, vahendas Deutsche Welle.

Politsei kinnitusel pole õnnetus kuidagi islamiterrorismiga seotud. Kuriteokoht on kohvik nimega Café56, mis on olnud pikalt seotud allilma ja narkokaupmeestega. Väidetavalt on uued omanikud üritanud koha mainet siiski parandada.