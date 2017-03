Tänahommikune Tallinnast Kärdlasse suunduv lend hilineb udu tõttu 3,5 tundi. Lend Kuressaarde hilineb tunni võrra.

Lennufirma Transaviabaltika esindaja Rene Must nimetas Tallinna-Kärdla uueks väljalennuajaks kella 10.30 ja Kärdla-Tallinna uueks väljalennuajaks kell 11.15. "Lennu hilinemise põhjustab udu Kärdla lennujaamas," täpsustas lennuettevõtte esindaja hilinemise põhjust.

Kell 8.35 väljalend Tallinna-Kuressaare suunal ja kell 09.30 Kuressaare-Tallinna väljalend hilineb 1 tund. "Tallinna-Kuressaare uus väljalennuaeg on kell 09.35 ja Kuressaare-Tallinna uus väljalennuaeg on kell 12.15," rääkis Must. Lennu hilinemise põhjustab samuti udu Kuressaare lennujaamas.