Politsei- ja piirivalveameti ning maksu- ja tolliameti andmetel proovitakse üha enam tellida välismaalt postipakiga narkootikume ning psühhotroopseid ravimeid. Sel aastal peavadki ametid esmatähtsaks narkootikumide postiga Eestisse jõudmise takistamist.

Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Rait Pikaro sõnul korraldatakse sel aastal ühisoperatsioonid postipakkide kaudu uimastite tellijate ja edasimüüjate tabamiseks. „Üldjuhul tellivad narkootikume posti teel inimesed vanuses 18 kuni 35 eluaastat, kellest paljud ei ole varem tänaval uimasteid ostnud. Samas ei ole aga vahet, kas osta narkootikume posti teel või tänavadiilerilt. Mõlemal juhul teeb inimene otsuse, mis võib tema tulevikuplaanid rikkuda,“ sõnas Pikaro.

Pikaro sõnul tellitakse internetist üldjuhul ecstasy’t või kanepit, kuid kätte on saadud ka amfetamiini, hallutsinogeenseid aineid sisaldavaid seeni, fentanüüli ning kokaiini. Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna narkotalituse juhataja Raul Koppelmaa sõnul on narkootikumide ja psühhotroopsete ravimite tellijate seas palju noori ja ka esmatarvitajaid. „Nendega suheldes tuleb välja, et internetist narkootikumide tellimist võetakse väga kergekäeliselt, kuna vahelejäämise riski hinnatakse ekslikult madalaks,“ ütles Koppelmaa.

„Oleme aga sel aastal pea igapäevaselt pidanud mõne internetist tellitud paki sisu pärast algatama koostöös prokuratuuriga kriminaalasja. Jõuame postipakis avastatud narkootikumide tellijateni üle 95% juhtudest, küsimus on tegelikult ainult ajas,“ selgitas Koppelmaa.

Maksu- ja tolliamet avastas 2016. aastal välisriikidest saabunud posti- ja kullersaadetistest üle 600 narkootiliste ainete kahtlusega juhtumit, mis on kaks korda suurem kui 2014. ja 2015. aastal. Selle aasta esimese kahe kuuga on juba on tuvastatud 150 narkootiliste ainete kahtlusega saadetist.