Kuna IT-firma Tieto ei saanud töövõimereformi alguseks valmis uut pensionide ja sotsiaaltoetuste maksmise infosüsteemi, pidi riik asendussüsteemi tellimise tõttu kandma lisakulu 1,2 miljonit eurot. Tietolt nõuti selle hüvitamiseks tagasi ainult 180 000 eurot.

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Ain Aaviksoo tunnistas, et nii IT-firma kui riik alahindasid projekti kavandades selle keerukust ja töömahtu ning hüvitussumma lepiti kokku läbirääkimistel. Tieto tarkvaraarendusüksuse juht Priit Pihlak teatas Eesti Päevalehele, et sotsiaalministeeriumiga sõlmitud lepingus on konfidentsiaalsuse klausel, mis keelab neil meediaga suhelda.

Sotsiaalkindlustusameti IT-süsteemist SKAIS käivad läbi üle 700 000 inimese toetusraha andmed, mis puudutavad pensione, vanemahüvitisi, puudega inimeste toetusi, elatisabi ja kõikvõimalikke muid toetusi.

