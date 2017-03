Saksa politsei vahistas väikese poisi tapnud noormehe, pärast tema kinnivõtmist avastati veel üks laip, teatas Deutsche Welle.

Politseinikud asusid Nordrhein-Westfaleni liidumaal Herne linnas elavat 19-aastast Marcel Hesset otsima esmaspäeval, kui leiti tema üheksa-aastase naabripoisi surnukeha. Laps oli surnuks pussitatud ja väidetavalt postitas Hesse niinimetatud tumedasse internetti tapmisega praaliva video.

Noormees vahistati oma kodulinnas pärast seda, kui ta oli ühes kiirtoidukohas teatanud, et on tagaotsitav ja palunud politsei kutsuda. Seejärel andis ta end vabatahtlikult politsei kätte. Hesse juhatas politseinikud ka lähedal asunud korterisse, kust leiti veel üks laip. Praegu pole teada, kas nooruk on ka tolle surmajuhtumiga seotud.