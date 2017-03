Lõuna-Korea konstitutsioonikohus teatas täna president Park Geun-Hye tagandamisest. Presidendi pooldajad protestivad otsuse vastu ja kaks inimest on rüseluses hukkunud, vahendas BBC.

Nüüd on tänavatele tulnud tagandatud presidendi pooldajad. Konstitutsioonikohtu ees on suur rahvamass. Parki poolt on peamiselt vanemaealised konservatiivid.

Protestijad konstitutsioonikohtu ees (STRINGER)

Politsei kasutas protestijate vastu pipragaasi ja uudisagentuuri Yonhap teatel on kaks meeleavaldajat rüseluses surma saanud. Väidetavalt on üks hukkunu vanem mees, kes kukkus politseiautost välja. Teisele olevat suur kõlar pähe kukkunud. Samuti on mitu inimest saanud vigastada.