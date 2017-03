Nüüd on tänavatele tulnud tagandatud presidendi pooldajad. Konstitutsioonikohtu ees on suur rahvamass. Politsei kasutas protestijate vastu pipragaasi ja uudisagentuuri Yonhap teatel on kaks meeleavaldajat rüseluses surma saanud. Väidetavalt on üks hukkunu vanem mees, kes kukkus politseiautost välja.

Politsei kasutab Park Geun-Hye pooldajate vastu pipragaasi (JUNG YEON-JE)