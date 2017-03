Seitse inimest sai neljapäeva õhtul Saksamaal Düsseldorfi rongijaamas vigastada, kui kirvega meesterahvas inimesi ründas, teatas BBC.

Kohalik politsei sulges Düsseldorfi rongijaama pärast seda, kui tulid teated, et mitu inimest on kirverünnakus vigastada saanud. Rünnak toimus kohaliku aja järgi kell 21 õhtul. Ühe kannatanu vigastused on rasked.

Politsei pidas kinni 36-aastase kahtlusaluse. Endisest Jugoslaaviast pärit mehel on psühholoogilised probleemid ja väidetavalt ei valinud ta endale kindlat sihtmärki, vaid ründas ta täiesti suvalisi inimesi. Tõenäoliselt pole tegu terrorirünnakuga, teatas politsei esindaja. Ründaja on samuti haiglas, sest ta üritas politsei eest põgenedes sillalt alla hüpata ning sai viga.