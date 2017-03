Ettevõtja Kuldar Leis, kes on loonud mitu edukat firmat, viinud neist kaks börsile ja ajab praegugi aktiivselt äri, hakkas riigiametnikuks. Alates esmaspäevast on ta ettevõtluskonsultant, sest see töö meeldib talle ja käib kokku tema tõekspidamistega.

Esmaspäevast Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) sildi all töötades loodab Leis anda kas või väikese tõuke praegu mitte kõige paremas seisus olevale Kagu-Eesti majandusele.

Ta on Põlva-, Valga- ja Võrumaa ettevõtlusnõustaja. Vastne töökoht on osa EASi pilootprojektist, mille raames palgatakse kuus piirkondlikku ettevõtlusnõustajat.

"Igasugused riigitoetused ainult rikuvad turgu," ütleb Leis. "Firmadel ei lähe vaja riigi rahasüste, palju enam on neil tarvis nõu ja lihtsalt mõistmist," selgitab Leis oma põhimõtteid.