Vaata üle kodused panipaigad ()

Kapiuksed ei taha hästi kinni minna, sahtlitest on võimatu vajalikku leida, toanurka kogunevad kimpsud-kompsud? Kui nii, siis on käes aeg põhjalikuks inventuuriks: tarbetust kraamist vabanenud kodu mõjub õhurikka ja avarana.

Mõnes kodus on tavaks tallele panna kõik: salatikarbid ja jogurtitopsid pestakse puhtaks ja pannakse kappi, ajalehtede-ajakirjade mahutamisega on alalõpmata üks peavalu, kilekotid ei taha kusagile mahtuda.

Et kodust ei saaks vanakraamiladu, soovitab The Independent ka kõige säästlikuma loomuga inimesel aeg-ajalt kriitilise pilguga oma varud üle vaadata. Kui paljud riiulitele virna seatud plastkarbid ja topsid on aegade jooksul kasutust leidnud?

Mitu korda on vanu ajakirju-ajalehti uuesti loetud? Ehk oleks siiski mõistlikum need ära visata? Et kodune inventuur kurnavaks ei muutuks, ära looda suurpuhastuspäevale – võta ette üks asi korraga.