Lapsevanem kaebas võrdõigusvolinik Liisa ­Pakostale, et Tallinna külje all Peetri koolis peavad 1.–4. klassi tüdrukud seelikuga käima, aga tema tütar tahaks pükse kanda. Pakosta hinnangul on see diskrimineerimine, kuid koolil ei ole kohustust voliniku soovitust täita.

Lapsevanema sõnul on kooli esimese astme tüdrukud ebavõrdses seisus võrreldes samas vanuses poiste ja teise põhikooliastme tüdrukutega. Voliniku 7. märtsi arvamuse järgi diskrimineerib kool esimeste klasside tüdrukuid nende soo tõttu, kui lubab ainult koolivormiseelikut kanda.

"Küsimus on selles, et see on kohustuslik munitsipaalpõhikool. 1.–4. klassi tüdrukutel pole võimalik valida teist kooli, kus lubatakse soovi korral ka pükse kanda. Kui tegu oleks näiteks mõne erakooliga, siis saaks öelda, et vali teine kool," rääkis Pakosta.

"Kui vaadata tänavapilti ja selle vanuserühma tüdrukuid, siis enamik käib praegu pükstega, sest nii on mugavam."