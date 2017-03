Viimsi valla keskkonna- ja planeerimisameti juhataja Erik Vest kinnitas, et pärast pikka arutelu Veeteede ametis, mille valduses on kõnealune krunt, avas ministri käskkiri tee suusamäe seadustamisele. Vesti sõnul võimaldab see suusakeskuse arendajal Äärmusliku Spordi AS-il panna mäele rajatud suusakeksus tööle kasvõi algaval nädalavahetusel.

„Vaadates ette tehtud lume hulka, mida sulailmad pole suutnud väga palju kahandada, tundub, et oma kolm nädalat peaks saama mäge kindlasti lahti hoida,” hindas Vest hiliste talverõõmude võimalikkust Viimsis Lubja mäel. „Mägi on põhjapoolne ja lumi ei pruugi seal ka sulailmaga kiiresti sulada.”

Vest ei osanud öelda, kas suur ja pidulik lindilõikamine, millest valla poliitikud juba ammu unistasid, nüüd viimaks ka aset leiab, kuid reedel, pärast kõigi vajalike dokumentide saamist arendajalt, kavatseb vald firmale viimaks ja tegevusloa väljastada.

Vest selgitas, et varem ebaseaduslikult riigi maale püstitatud ülemise tõstukiposti seadustamiseks polnud siiski vaja mitte vabariigi valitsuse luba, nagu varem arvati, vaid piisas kooskõlastamisest riigimaa valdaja – majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga.

Vesti sõnul annab praegu saadud kooskõlastus vallale võimaluse lubada ettevõtjal mäel seaduslikult tegutseda. „Köistee tõstuki ülemise tugiposti teenindamiseks anti vallale isikliku kasutuse õigus 480 ruutmeetrile maale,” täpsustas Vest.

„Kui tegu olnuks ehitisega, vajanuks see kooskõlastust, selgus aga, et rajatise puhul on võimalik vormistada riigi ja valla vahel isikliku kasutusvalduse leping mäele juba varem püstitatud suusatõstuki posti seadustamiseks.”

Nii ei pidanudki suusamäe kooskõlastust ja võimalikku avamist ootama suveni, nagu varem arvamust avaldati. Samas on mäele ette nähtud tegevused ka suvekuudeks ning keskus peaks tegutsema aastaringi.

Kuigi ilmselgelt on valla poliitikud need, kes suusamäe avamist valimiste eel survestasid ja piduliku lindilõikamisega silma paista soovisid, on süü ebaseadusliku posti paigaldamise eest enesele võtnud Vest. Mees ise vala juhtide survet ei tunnista, teatades, et võttis rajatise kooskõlastamise, mis pole tegelikult üldse tema osakonna kohus, oma õlgadele, kuna arvas, et tal on selleks piisavalt teadmisi ja kogemusi.