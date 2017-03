Sukkpükste jalgasikutamine, "silmad", rebenemisel kõlav "kärr" – tüütused, mis sukkpükstega kaasnevad. Kuidas vähendada riski, et sukkpüksid ei läheks katki ega kuluks liiga kiiresti? Veebileht PopSugar palus abi DKNY moebrändi eksperdilt, et tuletada meelde mõned põhitõed ja küsida nõu, milliseid sukakaid võiksime kanda ja millistest on parem kiiremas korras vabaneda.

Kuidas oma sukkpükse puhastada?

Käsitsi pesemine on selleks parim meetod. Aga kui selleks pole aega, siis pese masinas spetsiaalselt trikotaažtoodete pesemiseks mõeldud kotikeses. Kasuta õrna pesutsüklit ja vastavaid pesuvahendeid. Tugevaid plekieemaldajaid ja pehmendajaid ära kasuta, need võivad sukkpükste õmblused nõrgaks ja kergesti purunevaks muuta. Kui sul on kuivati, siis väldi selles kõrget kuumust ja kõige õigem oleks sukkpüksid lamedale pinnale kuivama asetada.